Вопрос о смягчении наказания Лошагину рассматривают без него

Фотограф Дмитрий Лошагин не стал участвовать по видеосвязи в судебном заседании, где решается, будет ли ему смягчен приговор за убийство жены. Со стороны потерпевших приехала Светлана Рябова – мать Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Суд счел возможным рассмотреть апелляцию прокурора при такой явке.

Адвокат Лошагина попросил суд приобщить к делу документы, которые, по его мнению, доказывают, что Лошагин встал на путь исправления, в частности, возместил моральный ущерб потерпевшим – 2 млн рублей.

Представитель прокуратуры пояснила позицию своего ведомства. «Обращу внимание на тот факт, что судом первой инстанции были допущены процессуальные нарушения в части извещения потерпевшей стороны о судебном заседании 7 декабря», – заявила гособвинитель. Она подчеркнула, что ни мать убитой, Светлана Рябова, ни брат Юлии Михаил не присутствовали на суде, который решил смягчить наказание Лошагину. Также прокурор заявила, что вместе с поощрениями Лошагин получал от администрации колонии и взыскания, а в совершенном преступлении не раскаялся.

Адвокат семьи Рябовых поддержал прокурора. Он подчеркнул, что главное – то, что Лошагин не раскаялся и не признал свою вину. По его мнению, выйдя на свободу, пусть даже с ограничениями, фотограф может захотеть отомстить своей бывшей теще. Адвокат добавил, что женщина боится Лошагина. Он попросил отменить решение Чкаловского суда от 7 декабря 2020 года и оставить Лошагина за решеткой. Светлана Рябова добавила, что никакие деньги не заменят жизнь убитой Юлии, и назвала Лошагина «страшным человеком».

Сейчас слово предоставлено адвокату Лошагина Сергею Лашину. Он считает, что потерпевшие уклонились от закона в обсуждение того, что есть добро, а что – зло.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

«Полину из шкафа» определят в семью после того, как суд установит родственников. / Алексей Орлов о снегопадах в Екатеринбурге: «Зато будет хороший урожай». / Последние буддисты согласились покинуть храм на горе Качканар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»