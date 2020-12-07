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Понедельник, 7 декабря 2020, 14:42 мск

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Фотографа Лошагина досрочно выпускают из колонии

Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство супруги, досрочно выйдет из колонии. Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его ходатайство о замене наказания на оставшийся срок (3 года 25 дней) – на ограничение свободы. Фотограф из 9 лет и 10 месяцев отсидел 6 лет и 9 месяцев.

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства осужденного Лошагина, так как вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания (в 2018 году). Прокурор Клементьев в заключении указал, что осужденный по состоянию на 7 декабря 2020 года отбыл 6 лет 9 месяцев 5 дней лишения свободы, неотбытая часть наказания составляет 3 года 25 дней. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. На обжалование у прокурора есть 10 дней.

Напомним, Лошагина признали виновным в убийстве жены-фотомодели. Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой, Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. Причем это был повторный приговор, в первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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