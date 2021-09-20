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Понедельник, 20 сентября 2021, 15:44 мск

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Облсуд снова отменил решение об освобождении Лошагина

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского суда, по которому осужденный за убийство жены-модели фотограф Дмитрий Лошагин должен был выйти на свободу досрочно. «Постановление Чкаловского районного суда отменить, дело передать на новое судебное разбирательства в тот же суд первой инстанции», – вынес вердикт судья.

Как уже сообщал «Новый День», 3 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного в 2015 году. Осужденный пробыл в колонии 7 лет и 5 месяцев. По обвинительному приговору ему оставалось еще 2 года 4 месяца и 29 дней, но этот срок суд разрешил Лошагину провести на свободе. Прокуратура сразу подала апелляцию на это решение: по ее мнению, Лошагин еще не исправился. Добавим, 7 декабря 2020 года Чкаловский суд уже удовлетворял ходатайство Лошагина об УДО, но 2 февраля 2021 года областной суд отменил постановление.

Екатеринбургская модель Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин сломал шею жене. После этого он, как считает следствие, вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но при пересмотре дела фотограф был осужден.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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Метки / Дело Лошагина

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