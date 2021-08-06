Прокуратура оспорила решение суда об УДО Дмитрия Лошагина

Прокуратура подала апелляцию на решение Чкаловского суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство жены.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в прокуратуре считают, что вывод районного суда об исправлении Лошагина является необоснованным, несмотря на удовлетворительную характеристику осужденного, выданную начальством колонии. По мнению прокурора, Лошагина следует оставить за решеткой, потому что его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости.

Напомним, 3 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрий Лошагина, осужденного в 2015 году. Осужденный пробыл в колонии 7 лет и 5 месяцев. По обвинительному приговору ему оставалось еще 2 года 4 месяца и 29 дней, но этот срок суд разрешил Лошагину провести на свободе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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