Фотограф Дмитрий Лошагин снова пытается выйти по УДО

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок за убийство жены-модели. Лошагин недоволен решением Чкаловского суда, который отказал ему в УДО. Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда. Заседание пока не назначено.

Напомним, выйти на свободу Лошагин пытался уже несколько раз. В начале августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его ходатайство об УДО. К тому времени осужденный пробыл в колонии 7 лет и 5 месяцев. Ему оставалось сидеть еще 2 года 4 месяца и 29 дней. Прокуратура сразу подала апелляцию на это решение: по ее мнению, Лошагин еще не исправился. 20 сентября 2021 года Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского суда, по которому Дмитрий Лошагин должен был выйти на свободу досрочно, и вернул материалы обратно. 22 октября Чкаловский суд пересмотрел ходатайство Лошагина и на этот раз отказал ему.

Как уже сообщал «Новый День», екатеринбургская модель Юлия Прокопьева была убита вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин сломал шею жене. После этого он, как считает следствие, вывез тело Юлии в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. В первый раз суд не посчитал Лошагина виновным в убийстве, но при пересмотре дела фотограф был осужден.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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