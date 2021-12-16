Фотограф Дмитрий Лошагин снова не смог выйти по УДО

Свердловский областной суд в очередной раз отказал Дмитрию Лошагину в условно-досрочном освобождении. Ранее ему отказали в УДО в Чкаловском районном суде, адвокат подал жалобу. «Рассмотрев доводы сторон, суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката Лашина, а постановление суда первой инстанции без изменения. Оно вступило в законную силу», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда.

Это далеко не первая попытка фотографа освободиться досрочно. 3 августа Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об УДО, но прокуратура решение в облсуде оспорила. Материалы вернулись обратно, 22 октября Чкаловский суд пересмотрел ходатайство Лошагина и на этот раз отказал ему.

Лошагин отбывает десятилетний срок за убийство своей жены-фотомодели Юлии Прокопьевой. Преступление было совершено вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело модели в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. Сам Лошагин своей вины не признал. Причем в суде первой инстанции Дмитрия оправдали, все доказательства судья Эдуард Измайлов посчитал косвенными, но в апелляции решение пересмотрели.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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