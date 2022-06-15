Суд снова разрешил Лошагину выйти из колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил ходатайство Дмитрия Лошагина – известный фотограф, отбывающий срок за убийство жены, может выйти условно-досрочно. Ему осталось отбывать в колонии полтора года. Судебный акт в силу не вступил и может быть обжалован.

Против освобождения Лошагина были прокурор и администрация колонии. «Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Добавим, это уже третья попытка фотографа выйти досрочно – предыдущие две прокуратура оспорила.

Лошагина осудили за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой на 10 лет. Преступление было совершено вечером 22 августа 2013 года во время вечеринки в квартире-фотостудии «Лошагин-loft». Суд посчитал доказанным, что между супругами возникла ссора, в ходе которой Лошагин свернул шею девушке. После этого он вывез тело модели в лес под Первоуральск, где облил бензином и поджег. Сам Лошагин своей вины не признал. Причем в суде первой инстанции Дмитрия оправдали, все доказательства судья Эдуард Измайлов посчитал косвенными, но в апелляции решение пересмотрели.

Екатеринбург, Марина Иванова

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