Модного фотографа Лошагина перевели в другую колонию после его заявлений о попытках изнасилования

Екатеринбург, Февраль 28 (Новый День, Елена Сычева) ‒ Известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство своей супруги-модели Юлии, переведен в другую колонию – № 10 в уральской столице. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. Однако там опровергли данные, что перевод из колонии в Новой Ляле связан с жалобами заключенного на то, что его избивали и пытались изнасиловать другие зеки.

Напомним, в конце января этого года «Комсомольская правда» опубликовала видео, на котором Лошагин рассказал, что в течение двух лет, в 2016-м и 2017-м, платил начальнику колонии Сергею Созинову ‒ деньги, по словам заключенного, были гарантом «сексуальной безопасности».

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