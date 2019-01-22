Лошагину грозит иск от экс-начальника колонии за рассказ об изнасилованиях зеков

Бывший начальник ИК-54 хочет засудить Лошагина за комментарии об изнасилованиях в колонии. Отбывающий срок известный фотограф рассказал, что платил сотруднику ГУФСИН за «сексуальную безопасность», силовик посчитал, что его репутацию опорочили.

ГУФСИН организовал проверку сообщения Лошагина о вымогательствах за «сексуальную безопасность» в колонии ИК-54. Результаты этой проверки хочет использовать Сергей Созинов, который был начальником колонии, но в июне 2018 года вышел на пенсию. «Бывший начальник ИК-54 С. Созинов (на пенсии с июня 2018 г.) написал заявление в адрес начальника ГУФСИН России по Свердловской области с просьбой провести проверку по факту распространения осужденным Лошагиным информации о якобы имевшем место вымогательстве «на регулярной основе» у него денежных средств за «сексуальную безопасность». Результаты проверки С. Созинов планирует использовать с целью опровержения информации, которую осужденный Лошагин сообщил омбудсмену, и подать на Лошагина в суд за распространение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию», – рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание в ИК-54 за убийство супруги-модели, на встрече с уполномоченным по правам человека рассказал, что платил Созинову за «сексуальную безопасность» – в 2016 и 2017 годах. Видео опубликовало ТАУ. По словам Лошагина, он лично видел, как заключенного изнасиловали черенком от лопаты.

В пресс-службе ГУФСИН отмечают, что по этим фактам еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело, в мае был арестован бывший заместитель по безопасности и оперативной работе ИК-54 Р. Зинатуллин. Ведомство также отмечает, что Лошагин пока не имеет действующих взысканий, и у него есть 11 поощрений. А в самой колонии с декабря 2018 врио начальника ИК-54 исполняет подполковник внутренней службы Дмитрий Машаров, «обстановка в учреждении стабильная». Уточняется так же, что в 2018 году здесь наладили производство китайских палочек.

Добавим, дело о пытках в ИК-54 ушло в суд в конце декабря 2018 года. Перед судом предстанут бывший замначальника колонии и пять осужденных из числа «активистов», которые по его приказу истязали других заключенных. По версии следствия, преступления против осужденных были совершены с декабря 2014 по октябрь 2015 года. Дело получило огласку в июне 2016 года, когда член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Осадчий передал журналистам видеозаписи, где осужденные рассказывали об издевательствах.

Екатеринбург, служба информации

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