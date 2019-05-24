Суд вынес приговор по резонансному делу о пытках и издевательствах в колонии Новой Ляли

В Свердловской области суд вынес приговор бывшему заместителю начальника новолялинской исправительной колонии № 54 по безопасности и оперативной работе Рафику З. Его признали виновным в организации пыток, вымогательств и издевательств над заключенными с помощью других зэков-«активистов».

Приговоры вынесли также в отношении пятерых осужденных – подручных бывшего замначальника ИК. В перечне уголовных статей – истязания с применением пыток, действия сексуального характера, причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство – все статьи с пометкой «совершенное группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, З. вменили превышение должностных полномочий.

«В октябре 2015 года теперь уже бывший замначальника колонии, находясь при исполнении служебных обязанностей, дал одному из осужденных заведомо незаконное указание на совершение в отношении другого заключенного противоправных действий с применением насилия, унижающих человеческое достоинство и личность. Впоследствии в отношении данного осужденного было совершено преступление сексуального характера», – так описывают в пресс-службе следственного управления один из эпизодов, легших в основу уголовного дела.

Также в декабре 2015 года по указанию того же замначальника ИК было «применено физическое насилие к вновь прибывшему осужденному, от которого руководящий сотрудник колонии требовал, чтобы он беспрекословно выполнял его указания» – заключенного жестоко избили.

Годом ранее, в декабре 2014-го, четверо зэков из числа «активистов» по поручению администрации колонии «совершили ряд действий по истязанию троих вновь прибывших для отбытия наказания осужденных». Новичков систематически избивали. Тоже по указанию руководства ИК-54. «Кроме того, «активисты», узнав, что вновь прибывший осужденный до помещения в места лишения свободы являлся успешным предпринимателем, стали вымогать у него денежные средства», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Ранее свердловские правозащитники рассказывали, что им удалось собрать больше 150 заявлений от осужденных, отбывающих сроки в ИК-54. В документах говорилось о страшных издевательствах. Как сообщал тогда «Новому Дню» член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Осадчий, люди жаловались на ежедневные избиения, пытки, обливание холодной водой, физическое и сексуальное насилие. Они также заявляли, что их заставляли стоять голыми на растяжке, мыть асфальт в колонии и т.п. У некоторых заключенных вымогали материальные ценности, а кто отказывался платить, тех сажали в бочки с холодной водой и топили. Иногда у заключенных отбирали продукты питания, которые они получали от родственников или приобретали в магазине ИК-54. В качестве подтверждения своих слов, члены ОНК тогда предоставляли СМИ видеозаписи, где осужденные рассказывают об издевательствах.

Позднее о творящемся в колонии сообщал и известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство жены. В частности, на встрече с уполномоченным по правам человека он рассказал, что платил администрации ИК-54 за «сексуальную безопасность» в 2016 и 2017 годах. По словам Лошагина, он лично видел, как заключенного изнасиловали черенком от лопаты. Впрочем, позднее экс-начальник колонии Сергей Созинов (в прошлом году он вышел на пенсию) заявил, что его опорочили и что он намерен подать в суд на Лошагина за распространение ложных фактов.

Добавим, что по решению суда бывшему заместителю начальника ИК-54 назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимым из числа заключенных назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Причем четверо из них будут отбывать срок в колонии строгого режима, а один – в колонии особого режима.

Екатеринбург, Елена Сычева

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