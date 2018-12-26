Резонансное уголовное дело о пытках в ИК-54 направлено в суд

Уголовное дело об истязаниях заключенных в исправительной колонии № 54 (г. Новая Ляля) направлено в местный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанут бывший замначальника колонии и пять осужденных из числа «активистов», которые по его приказу истязали других заключенных. В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются по шести разным статьям УК РФ, в том числе превышении служебных полномочий, причинении тяжкого вреда здоровью, насильственных действиях сексуального характера, вымогательстве. По версии следствия, преступления против осужденных были совершены в период с декабря 2014 по октябрь 2015 года.

Дело получило огласку в июне 2016 года, когда член Общественной наблюдательной комиссии Алексей Осадчий передал журналистам видеозаписи, где осужденные рассказывали об издевательствах. Они пожаловались на ежедневные избиения, пытки, обливание холодной водой, физическое и сексуальное насилие. У заключенных якобы вымогали материальные ценности, а кто отказывался платить, тех сажали в бочки с холодной водой и топили. Иногда у заключенных отбирали продукты питания, которые осужденные получали от родственников или приобретали в магазине учреждения. Уже тогда заключенные заявили, что все преступные действия проводят так называемые «осужденные-активисты», наделенные администрацией учреждения властными полномочиями. По мнению осужденных, бригады насильников курировал заместитель начальника ФКУ ИК-54 по безопасности и оперативной работе.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=kJaoDN_CQv4

Добавим, что еще три уголовных дела в отношении заключенных выделены в отдельное производство, так как они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Новая Ляля, служба информации

Новая Ляля. Другие новости 26.12.18

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