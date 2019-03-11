«Здесь нас сорок, ты – один»: новые видео пыток в ярославской колонии

Стало известно о новых случаях пыток заключенных в ярославской исправительной колонии. Видео с избиениями опубликовала «Новая газета». В управлении ФСИН заявили, что доказательства противоправных действий надзирателей обнаружили еще в феврале, материалы переданы следователям.

По данным фонда «Общественный вердикт», избиение заключенных произошло два года назад. В первом ролике в комнате, где стоят не меньше десятка людей в камуфляже, на полу сидит полуобнаженный мужчина. «Выключай», – слышится голос за камерой и запись обрывается.

Через некоторое время съемка продолжается, на кадрах лицо заключенного уже в синяках. Затем сотрудники колонии заставляют избитого мужчину докурить сигарету за другим заключенным. «Полгода досидишь и выйдешь, – говорит один из людей в форме. – Здесь нас сорок, ты – один».

По словам осужденного, которые приводит издание, на видео не попало избиение. «Когда меня положили на парту, я закрыл глаза. И мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам били резиновой палкой. Два раза я терял сознание, тогда меня снимали с парты и обливали водой, чтобы я очухался. А когда позвали уже другого заключенного, я сам кое-как встал», – рассказал сам пострадавший.

В УФСИН России по Ярославской области знают об этих видео. Более того, они были обнаружены сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 еще 16 февраля. «Материалы незамедлительно были направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», – отметили в ведомстве.

Впервые о пытках в ярославской колонии №1 стало известно в июле 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, но каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано. 24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых. Расследование этого дела продолжается.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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