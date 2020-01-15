В Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии по делу о пытках

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы одного из фигурантов дела о пытках заключенных в ярославской колонии №1.

В приговоре судья ссылался на конституционный запрет пыток и запрет на умаление человеческого достоинства. Согласно приговору Заволжского районного суда Ярославля бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Сергей Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Кроме того, Ефромова лишили звания капитана внутренней службы и запретили занимать должности в государственных органах, передает Telegram-канал «Ярославское дело». Ефремов свою вину свою признавал, а также сотрудничал со следствием. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Впервые о пытках в ярославской колонии №1 стало известно в июле 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, но каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано. 24 августа 2019 года издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 15.01.20

Компании «Ютэйр-Вертолетные услуги» грозит банкротство: дело рассмотрит суд Югры. / В Кургане десятки домов и два микрорайона на два дня останутся без воды. / В Подмосковье обнаружена фирма, которая продавала детей за границу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»