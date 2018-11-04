Почти 70% россиян не знают о пытках в ярославской колонии. Каждый третий допустил применение силы к заключенным

Большинство россиян (69%) признались социологам, что ничего не слышали о пытках и издевательствах над заключенными в ярославской исправительной колонии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Еще 23% респондентов «что-то слышали» о пытках, но «не знают, в чем суть». Много слышали об издевательствах над осужденными только 7% респондентов. Затруднились ответить 2% опрошенных.

Треть участников опроса (33%) при этом сочли пытки распространенной практикой в российских колониях. По мнению 40% опрошенных, «это лишь отдельные нарушения». Затруднились определить повсеместность издевательств над заключенными 21% респондентов. Еще 6% убеждены, что в российских колониях пыток нет.

Более половины опрошенных (57%) полагают, что «издевательства и избиения не допустимы ни при каких обстоятельствах». При этом 28% респондентов считают, что «в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу». 7% ответили, что заключенные «не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе».

Опрос проводился 18-24 октября 2018 года, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

О пытках в ярославской колонии №1 стало известно в июле 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, но каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано. 24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых. Расследование этого дела продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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