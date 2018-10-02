Жертва пыток вышел на свободу и назвал колонию «рабским государством» (ВИДЕО)

Евгений Макаров, который заявлял о том, что его пытали в колонии, вышел на свободу. Бывший заключенный сразу заявил, что ФСИН создала «свое мелкое рабское государство», а сотрудники колонии списали «на свои нужды» деньги Макарова, которые он хотел пожертвовать в благотворительный фонд.

Видео освобождения Макарова опубликовал на своей странице в Facebook фонд «Общественный вердикт». Макаров поблагодарил всех за поддержку, а также назвал рабской существующую систему.

«Создали свое мелкое рабское государство, не дают никаких свобод людям. Постоянно издеваются, – заявил Макаров. – Даже сейчас, когда я освобождался, я написал заявление с просьбой, мои деньги, которые остались на лицевом счете, перевести в благотворительный фонд. Они и этого не сделали, а списали его на свои нужды. Заявление у меня есть, с подписью Дьячкова – зам по тылу, который этим занимается».

Макаров должен был покинуть колонию 22 октября, но вышел досрочно на основании решения Заволжского районного суда, который пересчитал срок наказания, исходя из нового закона, согласно которому отбывающие наказание в колонии общего режима могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении «день за полтора».

Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство. 20 июля «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года в ИК-1. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 14 подозреваемых. Расследование этого дела продолжается.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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