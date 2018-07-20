Жестокие пытки в ярославской колонии: возбуждено уголовное дело

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после появления в СМИ видео с жестокими пытками заключенного исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области. Как сообщает Следственный комитет, дело расследуется по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По данным следствия, сотрудники колонии «нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям». В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливаются лица, причастные к издевательствам над заключенным.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, сегодня опубликовала «Новая газета». Ролик предоставил правозащитный фонд «Общественный вердикт». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

Ранее сегодня сообщалось, что ФСИН и СКР начали проверку информации о пытках, применяемых к заключенным в ярославской исправительной колонии №1.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 20.07.18

«Информацию о реформе резали и искажали»: депутаты возмутились тем, как ТВ освещало тему повышения пенсионного возраста. / В Екатеринбурге женщина судилась с соседями по коммунальной квартирке из-за уборки туалета. / Только начало: в деле о хищениях на российско-казахстанском форуме появляются новые фигуранты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»