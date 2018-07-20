Ярославскую колонию проверят после публикации видео с пытками заключенного

Несколько ведомств начали проверку информации о пытках, применяемых к заключенным в исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области. Видео избиения осужденного ранее опубликовала «Новая газета».

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», – сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, проверку проводит Следственный комитет. По словам источников в силовых структурах, вероятно, уже в течение дня будет возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по факту избиения осужденного, пишет «Коммерсант».

Организовал проверку инцидента и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, предоставил журналистам «Новой газеты» фонд «Общественный вердикт». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Издание отмечает, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

Ярославль, Служба информации «Новый День»

Ярославль. Другие новости 20.07.18

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