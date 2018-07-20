Избивают, пока не устанет рука: пытка заключенного в ярославской колонии попала на видео

Сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославле устроили настоящую средневековую пытку заключенного Евгения Макарова. Надзиратели распяли мужчину на столе и избивали его дубинками. Видео страшной расправы опубликовала «Новая газета». По данным издания, такое случается не в первый раз, однако любые разбирательства и проверки не находят в истязаниях ничего незаконного, и виновные остаются безнаказанными.

Запись предоставили юристы фонда «Общественный вердикт», она была сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. В десятиминутном видео Макарова избивают резиновыми дубинками и кулаками, мужчина кричит и просит о пощаде, но его истязатели лишь иногда меняются местами, когда устает рука, а их одежда становится мокрой от пота. Периодически на голову Макарова выливают ведро воды.

По словам юриста «Общественного вердикта» Ирины Бирюковой, случившееся произошло летом прошлого года. Когда она узнала об этом, то прилетела в Ярославль, но к осужденному ее несколько дней не пускали. Бирюковой все же удалось пробиться к Макарову, она нашла его в жутком состоянии. Все тело мужчины было покрыто синяками и ссадинами, кое-где открытые раны гноились. После пытки заключенный не мог встать на ноги и ходил под себя кровью, рассказала юрист.

По настоянию общественников СКР провел проверку, но уголовное дело следователи возбуждать отказались. Сотрудники колонии рассказали, что Макаров отказывался выйти из камеры, а также призывал других заключенных поднять бунт. Более того, надзиратели указали, что осужденный достал гвоздь и начал наносить себе ранения. Тогда ему нанесли несколько ударов дубинкой по ногам. Сотрудников ФСИН проверили на полиграфе, но информация об избиении Макарова не подтвердилась, они также рассказали, что осужденный сам бился лицом о стену.

«Новая Газета» сообщает, что направила запросы в центральный аппарат СКР и Генеральную прокуратуру «с требованием провести новое тщательное расследование событий в ФКУ ИК-1 УФСИН по Ярославской области, привлечь к ответственности указанных лиц, а также тех, кто покрывал их преступления, фальсифицируя материалы проверки».

Ярославль, Служба информации «Новый День»

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