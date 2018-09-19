Жертву пыток в ярославской колонии могут выпустить на свободу через 10 дней

Заключенному ярославской ИК-1 Евгению Макарову, видео с избиением надзирателями которого ранее опубликовали СМИ, сократили срок наказания. Макаров выйдет на свободу уже через 10 дней.

По данным фонда «Общественный вердикт», Заволжский районный суд учел время, которое Макаров находился в СИЗО из расчета: один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Теперь осужденный должен быть освобожден 2 октября, сообщается на странице фонда в Facebook.

Кроме того, сегодня стало известно о новом уголовном деле о пытках в ярославской колонии. Когда Макарова перевели в ИК-8, сотрудники колонии избили его. «Чтобы прекратить пытки, в момент, когда Макарова хотели макнуть головой в унитаз, заключенный специально ударился головой. Расследования произошедшего не проводилось, администрация колонии всячески пыталась скрыть информацию о произошедшем», – сообщили правозащитники.

20 июля «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от своих должностей.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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