В омской колонии взбунтовались заключенные, есть пострадавшие

В колонии №6 УФСИН России по Омской области произошла массовая драка. Руководство исправительного учреждения сообщает, что осужденные требовали выдать им сотовые телефоны и разрешить свободно гулять по территории. Бунтарей удалось усмирить без применения силы и спецсредств. В то же время родственники заключенных утверждают, что зэки таким образом пытались подать сигнал о помощи.

Беспорядки в колонии строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления случились 6 октября. Группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка, сообщает пресс-служба областного управления ФСИН.

«В связи с тем, что отрицательно настроенные осужденные продолжили выдвигать незаконные требования, а именно: просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания – руководством оперативного штаба было принято решение ввести на территорию учреждения сводный отряд», – говорится в сообщении.

Зачинщиков беспорядков изолировали от других заключенных. В пресс-службе подчеркнули, что насилия в отношении осужденных не применялось. Конвоирование производилось путем применения специального приема «загиб руки за спину». Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации.

В настоящее время обстановка в исправительном учреждении стабильная и находится под контролем.

По данным СКР, в драке пострадали около 20 заключенных, им оказана медицинская помощь. Пострадавшие получили различные травмы, тяжелых среди них нет. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

В свою очередь родственники заключенных ИК-6 сообщили, что те пытались подать сигнал о помощи, чтобы остановить беспредел надзирателей, сообщает портал ngs55.ru. Осужденные жалуются близким на регулярные избиения и хотят привлечь внимание надзорных органов, чтобы они проверили колонию.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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