В российских тюрьмах надзиратели 168 раз незаконно применяли силу к заключенным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выявила 168 нарушений по порядку применения физической силы и спецсредств к заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

После того, как СМИ сообщили о пытках осужденных в ярославской колонии, ФСИН начала массовую проверку мест лишения свободы. Всего была проведена 2101 проверка подведомственных ФСИН учреждений.

«В результате выявлено 168 нарушений по порядку применения физической силы и спецсредств», – сообщили в ведомстве «Интерфаксу». Отмечено 104 случая, когда не велась видеофиксация применения к осужденным и арестованным физической силы и спецсредств. В трех случаях был нарушен порядок применения силы. Кроме того, 61 раз тюремщики не направили материалы проверок в прокуратуру.

В ФСИН подчеркнули, что по всем нарушениям установлены виновные лица, которых привлекли к дисциплинарной ответственности. Также материалы по нарушениям отправят в органы следствия и прокуратуры для проверки на наличие в них состава преступлений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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