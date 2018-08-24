Опубликованы новые видео пыток зэков в ярославской колонии

«Новая Газета» опубликовала еще несколько видео, доказывающих, что избиения заключенных в ярославской колонии происходят постоянно и являются системой, а не досадным исключением. Записи с видеорегистраторов сотрудников ФСИН и в этот раз предоставил фонд «Общественный вердикт».

В ролике надзиратели выстраиваются у стен в коридоре, вдоль которого прогоняют заключенных. Осужденные должны бежать, в то время как сотрудники колонии избивают их дубинками и руками. После этого зэков заводят в другую комнату со словами: «Вот с этими пожестче». Один из тюремщиков несет намоченную водой простынь. На этом видеозапись обрывается.

О подобных мероприятиях, которые сотрудники ФСИН называют «учениями», заключенные не раз рассказывали правозащитникам и писали жалобы в правоохранительные органы. Однако ни следователи, ни прокуратура не находили оснований для возбуждения уголовных дел.

Не помогло даже вмешательство ЕСПЧ. По требованию суда, в колонию была направлена независимая медицинская комиссия из Первой клинической больницы Ярославля. Но как видно из записи, на которой врач осматривает пациента, никакой комиссии не было, лишь один медик. По итогам проверки тогдашний спецпредставитель России при ЕСПЧ Андрей Федоров написал, что травм у заключенных обнаружено не было, и зэки сами спровоцировали тюремщиков на применение физической силы и специальных средств.

Ранее «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от своих должностей.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая и сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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