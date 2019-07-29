Публикация о пытках в ярославской колонии стала поводом для уголовного дела

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил о новом уголовном деле, которое было возбуждено после появления в СМИ свидетельств применения насилия в отношении заключенных исправительной колонии в Ярославской области.

«Информация о возбуждении дела стала известна от источника в следственном управлении, но должным образом адвоката до сих пор никто не уведомил», – говорится в телеграм-канале фонда. По данным правозащитников, в деле пока нет официально признанных потерпевших.

«Совершенно непонятно, почему дело возбуждено именно этим отделом (Заволжским следственным отделом – прим. ред.), если материалы были выявлены в результате расследования, которое проводит ГСУ СК. На сегодняшний день нет никаких сведений о задержаниях и арестах, как это было год назад, ничего не известно о том, проводятся ли следственные действия. Есть серьезные опасения, что дело пытаются замять»,– приводит фонд слова адвоката Ирины Бирюковой.

Напомним, новое видео об избиении заключенных ИК-1 в Ярославской области опубликовала «Новая газета» 17 июля. События на записи датированы февралем 2016 года. Как утверждает издание, кадры были восстановлены экспертами с изъятой из колонии техники. В «Общественном вердикте» утверждают, что администрация колонии и УФСИН «скрыли эти факты во время масштабной проверки исправительных учреждений».

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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