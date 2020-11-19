В Ярославле суд оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в исправительной колонии

Заволжский суд Ярославля оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в исправительной колонии №1. При этом гособвинение просило для них по семь лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, речь идет о бывшем заместителе начальника колонии по вопросам безопасности Игите Михайлове и занимавшем на момент происшествия должность врио начальника колонии Дмитрии Николаеве. «Из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части еще нет», – цитирует Козлову РИА «Новости».

Как сообщает фонд «Общественный вердикт», представляющий интересы потерпевших, суд не нашел достаточных доказательств для обвинения Михайлова и Николаева.

О пытках в ярославской колонии №1 стало известно в июле 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом 2017 года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, но каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Позже стало известно о задержании 15 подозреваемых.

В итоге перед судом предстали 13 бывших работников колонии. Один из них – бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов ранее был осужден на 4 года колонии общего режима. Для основной массы обвиняемых прокуратура запросила от 4 до 5,5 лет лишения свободы. 11 фигурантов этого дела получили реальные сроки – минимальный составил три года колонии, максимальный – четыре года и три месяца.

Ярославль, Зоя Осколкова

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