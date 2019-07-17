Опубликовано новое видео пыток заключенных в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала новые доказательства насилия надзирателей по отношению к заключенным в исправительной колонии №1 в Ярославской области. Видео восстановлены с изъятой в колонии техники.

В первых двух роликах тюремщики проводят так называемые «воспитательные мероприятия» в отношении осужденных из камеры № 12 ШИЗО ИК-1 Ярославля. Как уточняет издание, заключенных избивают, не стесняясь присутствия тюремного медика.

В двух других роликах дежурный помощник начальника колонии докладывается своему начальству. Он говорит, что заключенных выводили из камеры для изъятия запрещенных предметов, а затем перезванивает свои коллегам и сообщает им, ту же информацию. Далее он обращается к сотрудникам, рассказывает об интенсивности «воспитательной работы», проведенной в этот раз: «Да ладно, нормально у всех. Так, на тройку. Вчера, вчера на пятерку было».

«Между тем эти видео интересны не только как новые доказательства преступлений, имевших место в колонии, – а шире: как документ, приоткрывающий для нас «пыточную» кухню тюремщиков», – пишет «Новая газета».

Происходящее на видео было зафиксировано в феврале 2016 года. В руках общественников ролики оказались в связи с расследованием дела об избиении Евгения Макарова. Как утверждает издание, кадры были восстановлены экспертами с изъятой из колонии техники.

В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области объявили о начале проведения проверки, по результатам которой «все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации».

О пытках в ярославской колонии №1 стало известно в июле 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом 2017 года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, но каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано. 24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении сотрудников управления ФСИН по Ярославской области. Позже стало известно о задержании 15 подозреваемых. Расследование этого дела продолжается.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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