Заключенных избивали, приковывали наручниками и мочились на них: бывшего замначальника ИК-2 будут судить за организацию пыток

В Екатеринбурге в суд ушло дело об истязаниях в ИК-2. Систему пыток организовал бывший замруководителя колонии, по его указке пятеро осужденных издевались над другими зеками. Одного из них избили, помочились на него, а после приковали к кровати наручниками. Весь процесс снимался на видео.

Напомним, зверства происходили в 2012-2013 годах, обвиняемыми по делу проходят сотрудник ГУФСИН, который на тот момент занимал должность заместителя начальника колонии, и пятеро осужденных из числа так называемых активистов. По версии следствия, замначальника колонии организовал в отрядах, режимных и иных объектах ИК № 2 иерархическую структуру среди осужденных. Дневальные отрядов из числа осужденных подбирали себе заместителей («председателей совета коллектива отряда»), работников («председателей секций») и «кабинетчиков», которые осуществляли общехозяйственные работы, следили за порядком в отрядах, режимных и иных объектах ИК. По этой иерархии дневальные подчинялись обвиняемому гуфсиновцу, координировали с ним свою деятельность и получали от него указания, за что им давались поблажки и возможность нарушать режим.

Об издевательствах в колонии стало известно после того, как видеозапись истязаний осужденного попала в Сеть и получила огласку в СМИ. Запись вели сами осужденные, глумящиеся над жертвами. В сеть попал ролик от 16 ноября 2012 года. В тот день один из заключенных прибыл в колонию, его отправили в комнату досмотра, где он отказался подчиниться требованиям «активистов» – ему приказали надеть на руку красную повязку и произнести некую фразу. За отказ его сначала около 15 раз ударили дубинкой по животу, после чего продолжили избивать руками и ногами по голове, туловищу, конечностям. На следующий день в туалете осужденные заставили этого человека раздеться, начали избивать, один из них помочился на жертву. Мужчина потерял сознание. После чего пострадавшего пристегнули наручниками к металлической кровати в спальном помещении колонии карантинного отделения ИК № 2, он не мог свободно передвигаться с 17 по 26 ноября.

Бывший заместитель начальника Исправительной колонии № 2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), а также по ч. 3 ст. 33, пп. «а, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Организация истязаний в отношении двух и более лиц, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору»).

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях осужденные, входившие в т.н. актив, обвиняются в совершении преступлений в отношении других осужденных по пп. «д», е» ч. 2 ст.117 УК РФ («Истязания в отношении двух и более лиц, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему»), п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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