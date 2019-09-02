В Новосибирске заключенный колонии зашил себе рот, протестуя против избиений

В Новосибирске заключенный Александр Вахрушев, отбывающий наказание в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр) колонии строго режима №8, зашил себе рот, протестуя против насилия со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Об этом сообщила супруга осужденного Елена Вахрушева изданию «Тайга.инфо».

По словам жены заключенного, сотрудники УФИЦ избили ее мужа и поместили в штрафной изолятор. В знак протеста осужденный начал голодовку и зашил себе рот. Но сотрудники учреждения, как утверждает женщина, разорвали нитки и отказались вызвать скорую помощь. «Ему разорвали рот, нитки. Я вызвала скорую, хотя бы обработать (раны). Они не допустили даже скорую», – сообщила Вахрушева. По ее словам, муж говорил ей, что больше не выдержит избиений.

Елена Вахрушева уже подала жалобы на сотрудников УФИЦ в прокуратуру и полицию.

УФИЦ при исправительной колонии №8 был открыт в 2017 году. По информации областного управления ФСИН, его общая вместительность составляет 92 осужденных: 72 – мужчин и 20 – женщин. Основными целями УФИЦ заявлены «исправление осужденных, формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, и предупреждение совершения новых преступлений».

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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