Держал жертву и избивал палкой: по делу о пытках арестован еще один тюремщик

Суд арестовал младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ярославской колонии Алексея Андреева по делу об избиении заключенного. Андреев сам явился к следователям.

По словам пресс-секретаря Ярославского областного суда Наталии Саргуновой, девятый фигурант этого дела помещен под стражу до 20 сентября, передает РИА «Новости».

Как сообщил адвокат Андреева, инспектор был в отпуске, а когда вернулся 31 июля, сам пришел в региональный СК, где написал явку с повинной. Он рассказал следователям о других участниках преступления.

В ходе судебного заседания установлено, что Андреев держал заключенного на столе, затем ему вручили палку, которой он начал избивать обездвиженного человека. Защитник настаивает на том, что его подопечный был самым младшим по званию и по должности, а потому он не мог отказать офицерам.

Напомним, десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании восьми подозреваемых, остальных участников издевательств над заключенным тоже опознали.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая и сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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