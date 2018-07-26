По делу о пытках арестовали еще одного сотрудника ярославской колонии

Заволжский суд Ярославля, который вчера отправил под арест пять фигурантов дела об избиении осужденного колонии №1, сообщил о задержании еще одного подозреваемого.

Речь идет о младшем инспекторе ИК-1 Дмитрии Соловьеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталию Сарбунову. По ее словам, суд избрал меру пресечения Соловьеву в виде заключения под стражу до 20 сентября.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании шестерых подозреваемых, остальных участников издевательств над заключенным тоже опознали.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая ранее сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Накануне Заволжский суд удовлетворил ходатайство об аресте пяти подозреваемых по делу о пытках, в отношении еще одного срок задержания был продлен на 72 часа, чтобы следователи предоставили больше доказательств его причастности.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 26.07.18

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