По делу о пытках в ярославской колонии задержаны шесть человек

Следователи сообщили о задержании шестерых подозреваемых по делу об избиении заключенного в исправительной колонии № 1, расположенной в городе Ярославле. Более того, установлены личности всех участников скандального видео, публикация которого стала поводом для возбуждения уголовного дела.

О задержании сотрудников колонии сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области. «В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», – говорится в сообщении ведомства.

Это уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследования особо важных дел. Для его расследования создана следственная группа. На территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области проведены обыски и выемки документации.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Ролик предоставил правозащитный фонд «Общественный вердикт». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В колонии сотрудники прокуратуры опрашивают заключенных. 17 сотрудников учреждения, которые установлены по видео, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них проводятся соответствующие проверочные мероприятия.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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