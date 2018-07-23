Рассказавшая о пытках в ярославской колонии юрист покинула Россию из-за угроз

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая ранее сообщила об избиении в исправительной колонии №1 Ярославля своего подзащитного Евгения Макарова, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Об отъезде юриста из страны активисты фонда написали в Facebook. «В заявлении на имя руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина Ирина Бирюкова сообщает, что ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката. Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России», – говорится в сообщении.

Кроме того, адвокат известила Генпрокуратуру о бездействии ярославских прокуроров в области надзора за исполнением законов в исправительных учреждениях. По мнению Бирюковой, неоднократный отказ следственных органов Ярославской области в возбуждении уголовного дела по факту применения пыток к заключенным может иметь коррупционные причины. Адвокат указывает, что в прокуратуре и СК работают родственники сотрудников ИК №1.

«Несмотря на временное отсутствие адвоката Бирюковой мы продолжаем работу по делу. Любые провокации и давление на «Общественный вердикт» и его сотрудников мы будем рассматривать как акт мести и лишнее доказательство нашей правоты. В таких ситуациях мы будем сообщать об этом в правоохранительные органы и в ЕСПЧ в рамках рассмотрения жалобы на пытки Макарова», – заключили правозащитники.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании шестерых подозреваемых.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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