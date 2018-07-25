Троих тюремщиков отравили под арест по делу о пытках в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу троих фигурантов дела о превышении должностных полномочий в исправительной колонии №1. В ходе заседания обвиняемые не смогли ответить на вопрос, почему они проявляли такую жестокость к заключенному.

Под арест попали младший инспектор ИК-1 Сергей Драчев, старший инспектор отдела безопасности Максим Яблоков и замначальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Отмечается, что все они были участниками скандального видео, на котором запечатлено избиение осужденного Евгения Макарова.

Все трое вину признали, а Яблоков даже написал явку с повинной, пишет РИА «Новости». Предварительно, Драчева поместили в СИЗО до 22 сентября, Ефремова – до 20 сентября, по Яблокову сроки не уточняются. Пока неизвестно, признают ли вину еще трое фигурантов этого дела.

Десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают заключенного Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании шестерых подозреваемых, остальных участников издевательств над заключенным тоже опознали, но они пока находятся на свободе.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая ранее сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Ярославль, Службы информации РИА «Новый День»

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