Замглавы ФСИН извинился за пытки в российских тюрьмах

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого избивали в ярославской колонии. По его словам, сотрудники, участвовавшие в экзекуции, будут уволены.

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», – сказал Максименко в эфире «Говорит Москва».

Замдиректора ФСИН заверил, что все тюремщики, участвовавшие в избиении, будут уволены. «Позиция директора ФСИН, как и всего руководства – что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», – заключил Максименко.

Тем временем, осужденные не считают, что извинений замглавы ФСИН достаточно, Евгений Макаров и еще несколько заключенных ярославской исправительной колонии №8 объявили голодовку. Участники акции требуют улучшения бытовых условий. В свою очередь во ФСИН отметили, что голодают по собственной воле те, кто ранее грубо нарушил порядок отбывания наказания.

Напомним, десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова, 20 июля опубликовала «Новая газета». Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании семерых подозреваемых, остальных участников издевательств над заключенным тоже опознали.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая и сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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