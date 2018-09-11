Аукнулись пытки: руководство ФСИН Крыма ожидает крутой московский разбор с последствиями

Информация о пытках осужденных в исправительной колонии №2, расположенной в Керчи, не осталась без внимания центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель ФСИН Геннадий Корниенко поручил провести проверку в учреждении. Среди инспекторов службы, прибывших в Крым, есть сотрудники управления собственной безопасности ведомства.

Напомним, ранее правозащитники представляющие проект «Гулаг-инфо», ссылаясь на жалобы заключенных, сообщили об избиениях, которые устраивают сотрудники колонии. Существование проблем в учреждении признала и крымский омбудсмен Людмила Лубина, рассказавшая о поступивших к ней обращениях, в которых осужденные жаловались на жестокость со стороны работников колонии. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

«Если информация правозащитников из «Гулаг-инфо» о пытках в колониях Крыма подтвердится, то начальника управления ФСИН по Крыму и Севастополю генерал-майора Вадима Булгакова может ждать отставка или даже уголовное дело по статье о халатности», – приводит Life слова источника в службе.

По данным издания, в происходящем в колонии также разбираются сотрудники УФСБ по Крыму и Следственного комитета. Начальник учреждения подполковник Алексей Бобриков допрошен и отстранен от службы.

Кроме избиений, правозащитники сообщают о фактах вымогательств. В рамках проверки, силовики проводят опросы заключенных, а также собирают показания сотрудников колонии.

По данным официального сайта УФСИН по Крыму и Севастополю, в исправительном учреждении содержатся впервые осужденные мужчины. Максимальное количество заключенных, которые могут содержаться в колонии, 710 человек.

Напомним, ранее по фактам издевательств возбудили уголовное дело в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, а замглавы ФСИН извинился за пытки в российских тюрьмах.

Керчь, Леонид Маковецкий

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