В ярославской колонии по делу о пытках задержаны еще два надзирателя

Второе видео об избиениях заключенных в ярославской колонии послужило поводом для задержания двоих сотрудников исправительного учреждения. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», – говорится в сообщении СКР.

Участники избиения задержаны – это сотрудники колонии Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнила Петренко.

20 июля «Новая газета» опубликовала десятиминутное видео, на котором надзиратели избивают Евгения Макарова. Запись сделана с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. Инцидент произошел летом прошлого года. Отмечалось, что правозащитники не раз обращались в правоохранительные органы с требованием проверить колонию, однако каждый раз СКР и прокуратура делали вывод о том, что применении силы к заключенным оправдано.

После публикации видео ярославские следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Позже стало известно о задержании 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от своих должностей.

23 июля адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая и сообщила об избиении своего подзащитного, уехала из России. Женщина заявила об угрозах в свой адрес, а также попросила о госзащите.

24 августа издание опубликовало еще несколько видео, которые свидетельствуют о новых фактах применения насилия к осужденным.

Ярославль, Служба информации РИА «Новый День»

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