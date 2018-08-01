Во владимирском СИЗО обнаружили камеру пыток

В СИЗО-1 Владимира прокуроры обнаружили настоящую камеру пыток, где осужденные истязали других задержанных, чтобы выбить из них нужные показания. По данным прокуратуры, под следствие попали шесть сотрудников областного управления ФСИН.

Внимание следователей к владимирскому СИЗО привлекло жесткое убийство, произошедшее в изоляторе в прошлом году, передает РИА «Новости». Установлено, что задержанного мужчину поместили в специальную камеру, где избивали и истязали. Выпустили его только на следующий день.

Когда пострадавшего развязали, «он при помощи шариковой ручки и лезвия одноразового станка нанес множественные удары в область головы и шеи инициатору насилия, а затем бельевыми простынями задушил его», сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что мужчина пошел на убийство из-за умышленных, систематических нарушений закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области. На это указали более 20 свидетелей.

30 июля сотрудники СУ СКР по региону возбудили уголовные дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Фигурантами этого дела стали шестеро сотрудников УФСИН и двое осужденных.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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