В брянской колонии заключенного запытали до смерти

В исправительной колонии №6 Брянской области заключенный скончался во время пыток. По подозрению в превышении должностных полномочий задержали сотрудника тюрьмы.

По данным следствия, 22 июля заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 связал осужденного, а также закрыл его лицо тканью, в результате мужчина скончался от удушения.

«Указанные обстоятельства смерти потерпевшего стали известны, в том числе, благодаря судебно-медицинской экспертизе», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий).

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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