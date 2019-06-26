Треть россиян допускают применение пыток силовиками

В России каждый десятый гражданин сталкивался с насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов. При этом треть россиян не согласны с тем, что от пыток нужно отказаться полностью. По их мнению, это снизит раскрываемость преступлений. Такие выводы содержатся в опросе, проведенном аналитическим центром «Левада».

Исследование было проведено по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток» и приурочено к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня), пишет «Коммерсант». В опросе участвовали 3400 человек в 53 регионах России.

По данным социологов, в группе риска применения насилия со стороны силовиков находятся мужчины в возрасте от 25 до 55 лет. Чаще всего о столкновениях с полицией заявляют жители Москвы. Вероятно, они лучше знают свои права и готовы их отстаивать, предполагают исследователи. Но наиболее высокий шанс вызвать недовольство правоохранителей у мужчин со средним уровнем образования и ниже, живущих в небольших городах.

Каждый третий конфликт с полицией сопровождался насилием либо его угрозами. Десятая часть респондентов заявила, что их пытали. Большая часть из них говорят, что насилие применялось для унижения и запугивания с целью получить информацию или признательные показания. Треть пострадавших в таких конфликтах заявили, что угрозы звучали и в адрес их близких, в половине случаев пытки применялись и к родственникам задержанных.

Около 60% участников опроса считают пытки недопустимыми. При том около трети респондентов допускают применение насилия со стороны силовиков к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление. 39% считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

В настоящее время в Уголовном кодексе РФ есть определение пыток – ст. 117 УК РФ «истязание». Однако количество дел с пытками со стороны силовиков невозможно вычленить из общей статистики.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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