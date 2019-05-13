Суд вернул в СК часть дела экс-полицейских, осужденных за пытки задержанного

Свердловский областной суд частично изменил приговор по громкому делу бывших полицейских, которые пытали задержанного Станислава Головко – мужчина скончался от побоев. Подсудимые Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков были признаны виновными в превышении должностных полномочий и получили от 3,2 до 3,5 лет лишения свободы каждый.

Апелляционная инстанция пересчитала осужденным срок, проведенный под домашним арестом, из расчета один день домашнего ареста за один день в колонии общего режима. Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила этот период рассчитал в соотношении день за полтора. Также из приговора Быкову исключено смягчающего обстоятельство – вызов скорой помощи в отдел полиции после избиения потерпевшего.

Кроме того, областной суд направил в следственный комитет материалы уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», по которому трое обвиняемых были оправданы.

В остальной части приговор первой инстанции остался без изменений, сообщили в пресс-службе областного суда. Реальные сроки экс-полицейским подтверждены, жалобы адвокатов и осужденных остались без удовлетворения.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2017 года. Тогда 41-летнего тагильчанина Станислава Головко доставили в отдел полиции № 17 по подозрению в краже. Как установил суд, полицейские избивали задержанного, требуя сознаться в преступлении. В итоге мужчину с переломом основания черепа и левой глазницы доставили в ЦГБ № 1. Медики диагностировали множественные травмы и отек мозга. Спасти мужчину не удалось.

«В ближайшее время мы направим в суд иск о компенсации морального вреда родственникам Станислава Головко», – сообщил адвокат Алексей Бушмаков, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы Екатерины Головко, сестры погибшего.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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