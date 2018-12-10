Суд огласил сроки для полицейских, запытавших задержанного до смерти

Суд Ленинского района Нижнего Тагила огласил приговоры трем оперативникам, которых признали виновными в смерти задержанного Станислава Головко. Их, напомним, обвиняли в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В итоге суд посчитал, что они виновны только в первом преступлении, по второй статье обвинения сняли. Оперативники Дмитрий Панов, Анатолий Быков и Егор Ялунин приговорены к 3,6, 3,4 и 3,2 годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Об этом сообщил юрист Алексей Бушмаков, представлявший в суде интересы сестры погибшего.

Напомним, инцидент произошел в сентябре прошлого года. Тогда 42-летнего тагильчанина Головко доставили в отдел полиции № 17 по подозрению в краже. Как установил суд, полицейские избивали задержанного, требуя сознаться в преступлении. В итоге мужчину с переломом основания черепа и левой глазницы доставили в ЦГБ № 1. Медики диагностировали множественные травмы и отек мозга. Спасти мужчину не удалось.

Гособвинение требовало для них по 12-13 лет колонии строгого режима, однако приговор суда оказался более мягким. Свою вину все трое подсудимых не признали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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