Уральские полицейские, обвиняемые в смерти задержанного, освобождены по УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении трех бывших полицейских, отбывавших наказание за пытки задержанного Станислава Головко. Мужчина скончался от побоев после трех суток пребывания в камере отдела полиции №17. Экс-оперативники Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков, приговоренные на сроки от 3,2 до 3,5 лет, были осуждены за превышение должностных полномочий и провели в СИЗО и колонии менее двух лет.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы сестры погибшего, суд принял решение, основываясь на положительных характеристиках заключенных. Прокуратура не возражала против УДО экс-полицейских.

Напомним, ранее Свердловский областной суд вернул в следственный комитет материалы уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», по которому трое полицейских были оправданы.

По словам Бушмакова, расследование этого дела продолжается, но судьба материалов ему неизвестна. «Там была назначена экспертиза, но мы с постановлением не знакомы. Следователь не контактирует с нами», – сообщил адвокат.

Однако защита намерена подать судебный иск о компенсации морального вреда родственникам Станислава Головко. «Поскольку виновные в смерти Головко не установлены, иск может быть подан к Минфину РФ. Мотивация в том, что погибший находился в отделе полиции, следовательно, ответственность за его судьбу должны нести правоохранительные органы. Поскольку власти РФ не смогли обеспечить право на жизнь Головко, они должны нести ответственность. Сейчас мы взвешиваем эту ситуацию, но попробовать можно. У нас есть шансы добиться моральной компенсации если не в российских судах, то хотя бы в Европейском суде по правам человека», – пояснил Алексей Бушмаков.

Напомним, в конце сентября 2017 года 41-летний Станислав Головко был доставлен в отдел полиции №17 по подозрению в краже. Как установил суд, полицейские избивали задержанного, требуя сознаться в преступлении. После трех суток мужчину с переломом основания черепа и левой глазницы доставили в ЦГБ № 1. Медики диагностировали множественные травмы и отек мозга. Спасти мужчину не удалось. В ходе следствия по уголовному дела о превышении должностных полномочий полицейскими удалось установить, что Головко был непричастен к краже.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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