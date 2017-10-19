В Нижнем Тагиле полицейский до смерти забил задержанного прямо в отделе полиции

В Нижнем Тагиле возбуждены два уголовных дела по факту гибели задержанного после госпитализации на скорой прямо из отдела полиции.

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат Алексей Бушмаков, по данным следствия, с 27 по 30 сентября неустановленный сотрудник полиции избил задержанного Станислава Головко. «С множественными травмами головы мужчину доставили на «скорой» из отдела полиции «17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Третьего октября он скончался в больнице», – рассказал Бушмаков, представляющий интересы потерпевшей стороны – сестры погибшего Екатерины Головко.

Дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статья 111 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (часть 3 статья 286 УК РФ).

В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области сообщили РАПСИ, что в отделе полиции мужчину «отрабатывали на причастность к совершению кражи», а по факту смерти человека проводится служебная проверка. Ее результаты до сих пор не объявлены, уточнил адвокат.

«Руководством ГУ МВД России по Свердловской области по данному факту назначена и проводится служебная проверка. Ее поручили провести наиболее опытным сыщикам управления собственной безопасности главка. На сегодняшний день она еще не завершена. Когда будет поставлена точка в расследовании, мы дополнительно проинформируем общественность и СМИ. Вместе с тем отмечу, что если будет установлено, что должностные лица, о которых идет речь, преступили черту закона и свои служебные полномочия, они понесут не только строгую дисциплинарную ответственность, но и уголовную», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый день»

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