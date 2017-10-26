Задержан третий полицейский, причастный к гибели человека прямо в ОВД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле предъявлено обвинение третьему полицейскому, подозреваемому в участии в групповом убийстве.

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат Алексей Бушмаков, речь идет об оперуполномоченном ОП № 17 МУ «Нижнетагильское» Анатолии Быкове, которому так же, как и арестованным накануне Дмитрию Панову и Егору Ялунину, предъявлено обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Двое его коллег уже заключены под стражу.

Напомним, по данным следствия, с 27 по 30 сентября на тот момент неустановленные сотрудники полиции избили задержанного Станислава Головко. «С множественными травмами головы мужчину доставили на скорой из отдела полиции «17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Третьего октября он скончался в больнице», – рассказал Бушмаков, представляющий интересы потерпевшей стороны – сестры погибшего Екатерины Головко.

В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области сообщили РАПСИ, что в отделе полиции мужчину «отрабатывали на причастность к совершению кражи», а по факту смерти человека проводится служебная проверка. Ее результаты до сих пор не объявлены, уточнил адвокат.

«Руководством ГУ МВД России по Свердловской области по данному факту назначена и проводится служебная проверка. Ее поручили провести наиболее опытным сыщикам управления собственной безопасности главка. На сегодняшний день она еще не завершена. Когда будет поставлена точка в расследовании, мы дополнительно проинформируем общественность и СМИ. Вместе с тем отмечу, что если будет установлено, что должностные лица, о которых идет речь, преступили черту закона и свои служебные полномочия, они понесут не только строгую дисциплинарную ответственность, но и уголовную», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

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