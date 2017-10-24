Сотрудники полиции, обвиняемые в убийстве в отделении, задержаны – завтра определят меру пресечения

Сегодня утром задержаны сотрудники отдела полиции № 17 Ялунин и Панов, подозреваемые в убийстве задержанного Станислава Головко.

Как сообщил адвокат Алексей Бушмаков, завтра Дзержинский районный суд рассмотрит в отношении них вопрос о мере пресечения. Ситуация, по его мнению, интересна тем, что отец Панова был заместителем председателя этого суда.

Напомним, по данным следствия, с 27 по 30 сентября неустановленные сотрудники полиции избили задержанного Станислава Головко. «С множественными травмами головы мужчину доставили на «скорой» из отдела полиции «17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Третьего октября он скончался в больнице», – рассказал Бушмаков, представляющий интересы потерпевшей стороны – сестры погибшего Екатерины Головко.

Дело возбуждено по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (часть 4 статья 111 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» (часть 3 статья 286 УК РФ).

В Главном управлении МВД РФ по Свердловской области сообщили РАПСИ, что в отделе полиции мужчину «отрабатывали на причастность к совершению кражи», а по факту смерти человека проводится служебная проверка. Ее результаты до сих пор не объявлены, уточнил адвокат.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых: «Следователь МВД или в данном случае наш коллега следователь из Следственного комитета – это всегда независимое процессуальное лицо. И если он принял решение о задержании фигурантов уголовного дела, которое он сам лично расследует, значит, на то имеются достаточные основания. Ведь именно ему предстоит детально во всем разобраться, разложить, что называется, все по полочкам и довести дело до логического финала. Кроме того, отмечу, как только в социальных сетях и СМИ появились первые сообщения от родных скончавшегося в больнице гражданина, по указанию руководства ГУ МВД области была незамедлительно назначена служебная проверка. К ее проведению подключили наиболее опытных сотрудников полиции из подразделения собственной безопасности главка. На данный момент она уже завершена, подписан соответствующий приказ о мерах реагирования. Два представителя территориального ОВД Нижнего Тагила, где случилось ЧП, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в региональный СК, специалистам которого оказывается необходимая помощь в объективном разбирательстве. В отношении подозреваемых проверочные мероприятия продолжаются еще и по новым обстоятельствам исполнения ими своих служебных обязанностей. По окончании работы примут решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства будет доказана их вина, они понесут предусмотренную законодательством уголовную ответственность. О том, чем закончится эта нашумевшая история, обязательно дополнительно проинформирую общественность и СМИ».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День

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