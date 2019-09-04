Суицид заключенного после пыток надзирателей стал поводом для уголовного дела

В оренбургской колонии заключенный покончил с собой. До того, как свести счеты с жизнью, он неоднократно жаловался на избиения и издевательства со стороны надзирателей. СКР возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Как сообщает «Комитет против пыток», заключенный оренбургской исправительной колонии №4 Александр Белоусов покончил с собой. Об этом правозащитникам сообщил неизвестный 12 августа. В тот же день в «Комитет против пыток» обратились родители умершего.

3 сентября следственный отдел по Северному административному округу Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту совершения в отношении Александра Белоусова преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Ранее Белоусов неоднократно связывался с «Комитетом против пыток» и заявлял, что подвергается издевательствам со стороны сотрудников колонии, кроме того, ему отказывают в медицинской помощи. В частности, осужденный рассказывал, что его били головой об стену и пинали по ногам, а также окунали головой в отхожее место.

«Но делают это так, что побоев, как таковых, их особо и нет. Я писал несколько жалоб, они, как я понимаю, отсюда вообще абсолютно не выходят», – говорил Белоусов. Во время последнего звонка, совершенного 5 августа, осужденный заявил, что намерен свести счеты с жизнью.

В тексте постановления о возбуждении уголовного дела указано, что «неустановленные следствием лица… действуя умышленно, незаконно, с целью доведения до самоубийства, систематически унижая честь и достоинство осужденного Белоусова А.С… путем жестокого обращения с ним, высказываний в его адрес угроз, склоняя на систематической основе Белоусова А.С. к совершению неоднократных актов членовредительства, попыток самоубийства, довели до самоубийства Белоусова А.С.».

Юрист, представляющий интересы родителей Белоусова, уточнил, что осужденный не имел конфликтов с другими заключенными и жаловался исключительно на действия сотрудников колонии. «В настоящее время мы проводим собственное расследование. Если по его итогам мы получим достаточные данные, подтверждающие слова Белоусова, мы будем ходатайствовать о дополнительной квалификации совершенного преступления по соответствующей части статьи 286 УК РФ, предусматривающей ответственность должностных лиц за превышение ими должностных полномочий», – добавили в «Комитете против пыток».

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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