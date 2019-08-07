«Избивают и насилуют»: ФСИН проверит «Кресты-2» после сообщений о пытках заключенных в «пресс-хатах»

В петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», начата проверка после появления в Сети информации о пытках заключенных в так называемых «пресс-хатах». Об этом сообщает УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Санкт-Петербург направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН для «выяснения обстоятельств произошедшего», отмечается в сообщении. Если информация о применении пыток к арестантам подтвердится, все материалы проверки будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В УФСИН отметили, что с начала текущего года петербургское СИЗО-1 регулярно посещали сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека Северной столицы и члены ОНК. «Никаких заявлений о применении физической силы к содержащимся в СИЗО гражданам не поступало», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее на сайте Gulagu.net со ссылкой на источник в УФСИН появилась информация о том, что в СИЗО-1 в городе Колпино по указанию руководства учреждения создали так называемые «пресс-хаты». В этих камерах сотрудничающие с администрацией изолятора заключенные пытают, избивают и насилуют других арестантов, которых к ним переводят оперативники ФСИН, в обмен на льготные условия содержания, утверждается в заявлении. Согласно обнародованным данным, «заключенные-активисты» выбивают из других арестантов показания, принуждают их к написанию явки с повинной, самооговору и оговору третьих лиц, требуют, чтобы те отказались от жалоб и претензий, а также вымогают деньги. За неделю через такие «пресс-хаты» проходит от двух до восьми человек.

Все пытки записываются на мобильныех телефоны, а записи затем передаются сотрудникам СИЗО в качестве отчета о проделанной работе. В качестве доказательств опубликованы фото и видеозапись пыток.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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