В Бурятии полицейские осуждены условно за пытки задержанных

В Бурятии трое полицейских, обвиняемые в пытках задержанных, получили условные сроки. Потерпевший хочет обжаловать решение суда.

Как сообщает правозащитная организация «Зона права», преступление произошло осенью 2016 года в Закаменске. Трое оперативников заставляли двух мужчин сознаться в краже кедровых орехов. Задержанных заковали в наручники и применили к ним электрошокер, пишет «Росбалт».

Кроме того, полицейские подбрасывали их к потолку, надевали пакет на голову, чтобы перекрыть доступ воздуха, а также душили задержанных руками и водили ершиком для чистки туалета по их лицам.

В мае 2018 года Закаменский райсуд приговорил полицейских к реальным срокам заключения, однако Верховный суд Бурятии отменил это решение. После пересмотра начальник отделения угрозыска ОМВД по Закаменскому району получил 4 года условно, его подчиненные – по 4,5 года и 4 года и 4 месяца условно.

Адвокаты потерпевших и прокуратура намерены обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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