УФСИН по Бурятии оскандалилось с роликом, призывающем идти на службу в пенитенциарное ведомство. Агитационный клип с участием сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний насчитывает несколько сцен насилия над заключенными: люди в форме заламывают руки человеку в тюремной робе, стреляют по другому арестанту из арбалета, напевая при этом, как хорошо служить в системе ФСИН.

Скандальное видео было опубликовано в Сети накануне, однако после волны общественного возмущения УФСИН удалила запись из официального инстаграма ведомства. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова потребовала проверить резонансное видео.

Скандальный ролик УФСИН по Бурятии

В ролике сотрудники управления, пританцовывая, поют о службе в ведомстве, упоминая о льготах, вознаграждении и санаторном лечении, которые получают служащие в качестве бонусов. При этом в клипе демонстрируются сцены насилия над арестантами. В частности, две сотрудницы управления в форме надевают наручники мужчине в робе, после чего заламывают ему руки, напевая: «Четко идет с расстановкой эта борьба с уголовкой. Лидер скулит, словно псина. Оперативник ГУФСИНа. Служим России во благо, не отступив от присяги».

Здесь и далее скриншоты видео с YouTube-канала DeNews

В другом кадре сотрудник ведомства целится из арбалета в яблоко, поставленное на голову арестанта. «Если проникнет мобильный, мы отработаем сильно, выясним быстро причину. Оперативник ГУФСИНа! Если стрела с арбалета бегает, словно ракета, нет в лагерях героина», – поют силовики.

Интернет-пользователи в своих комментариях в Сети выразили резкое возмущение увиденным в ролике: «Вкус, интеллект, мозги там и не ночевали. Очень печально. Надеюсь всех накажут за такую шнягу»; «Зачем.. к гражданину, которому надели наручники применяется сила, вы что там все садисты? Даже в песне не могли людей не избивать!», «Вы понимаете, что понятие «честь, уважение к законам и законным правам граждан» не ночевало в головах некоторых? Ужас и позор», «Как можно было до такого додуматься???? Что в голове то у них??? Я просто в ужасе где мы живем...».

Среди возмущенных оказалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она решила обратиться во ФСИН России и в прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку в связи с изготовлением скандального ролика. «Направляем обращение во ФСИН России и прокуратуру Бурятии с просьбой провести проверку по факту изготовления этого видео, по вопросу поведения должностных лиц и позиционированию в целом службы», – цитирует омбудсмена ТАСС.

В региональном УФСИН факт изготовления клипа подтвердили, пояснив, что его снимали для участия в конкурсе. Подробности пообещали предоставить позже.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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