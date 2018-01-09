«Рот разорван, голова разодрана, везде синяки»: СКР и прокуратура проверяют гибель заключенного в пермской колонии Погибшим оказался экс-омоновец, принявший ислам

Сотрудники СКР и прокуратуры начали проверку по факту гибели заключенного в пермской колонии. В ночь на 2 января в камере штрафного изолятора в исправительной колонии №37 было найдено повешенное тело экс-бойца ОМОН Артема Тронина, который ранее дал свидетельские показания по делу об избиении другого заключенного сотрудником администрации колонии.

По словам начальника пресс-службы УФСИН Пермского края Станислава Волегова, проверка проводится в рамках статьи 144 УК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении). При этом он отказался рассказать о деталях гибели заключенного, сославшись на то, что «любые подробности могут повлиять на ход служебной проверки», передает РБК.

Родственники погибшего направили обращение в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСИН с просьбой разобраться в обстоятельствах его гибели, поскольку убеждены, что Тронин был убит. Ранее начальник исправительного учреждения заявил матери погибшего Светлане Трониной, что тот совершил суицид. Однако женщина нашла и сфотографировала тело сына со следами побоев в морге поселка Половинка, рядом с которым находится колония. «Рот разорван, зубы треснули, словно он их стискивал, голова разодрана, все тело в синяках. А в акте написано, что никаких ссадин и повреждений на теле нет… Знакомый судмедэксперт сказал, что на шее след от ремня и пряжки, а не от простыни», – приводит слова женщины газета «Коммерсантъ». Светлана Тронина уверена, что в смерти сына виновен сотрудник колонии, против которого бывший омоновец давал показания об избиении заключенных.

Женщина считает, что сын не мог покончить с собой, поскольку был настроен на борьбу: «Он всегда говорил – лучше умереть стоя, чем на коленях. Я понимала, что будет прессинг, но не думала, что так закончится».

Тронин получил в 2012 году двенадцать лет колонии за преступления в отношении нескольких жителей поселка Усть-Черная, совершенные летом 2011 года вместе с сослуживцами во время командировки на Кавказ. По словам Трониной, ее сын служил в Чечне. Суд признал омоновца виновным в избиении, повлекшем смерть потерпевшего, и незаконном лишении свободы двоих гражданских лиц. Осужденного отправили в колонию для бывших силовиков. Через год он принял ислам и стал писать жалобы в прокуратуру, отстаивая свои права. По словам матери Тронина, год назад сын выступил свидетелем против оперативника, ставшего позже начальником оперативной части колонии, по делу об избиении другого заключенного. Разбирательство закончилось тем, что свидетеля отправили в одиночную камеру, а жаловавшегося осужденного признали виновным в нападении на сотрудника колонии и добавили к его сроку еще три года.

В обращении в Генпрокуратуру, СК РФ и ФСИН семья погибшего при странных обстоятельствах заключенного просит изъять весь видеоархив из колонии №37 с 25 декабря по 2 января, опросить осужденных в колонии и обеспечить их безопасность, а также провести проверку в отношении начальника исправительного учреждения, нескольких его подчиненных и отстранить их на это время от исполнения обязанностей.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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