ФСИН оправдалась за клип, где сотрудники целились в заключенного из арбалета

В УФСИН по Бурятии прокомментировали скандальный музыкальный клип, в котором сотрудники ведомства заламывают руки арестанту и целятся из арбалета в другого заключенного.

В пресс-службе управления заявили, что резонансный ролик был снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника, с целью «популяризации прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы», передает «Байкал-Daily».

В съемках ролика участвовали действующие сотрудники ведомства, уточнили в ведомстве и заверили, что использованный сценический образ преступности отношения к «конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет».

Ранее уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова попросила ФСИН России и прокуратуру республики провести проверку по факту изготовления клипа, «по вопросу поведения должностных лиц и позиционированию в целом службы» (цитата по ТАСС). По словам омбудсмена, в ролике есть кадры, которые недопустимы в работе сотрудников ведомства.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 14.05.19

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